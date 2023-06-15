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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Polonya'ya diş geçiremedi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

POLONYA SET VERMEDİ

Hong Kong'da gerçekleştirilen ikinci hafta mücadelesine dün 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında ise yarın (TSİ) 08.30'da Kanada ile karşılaşacak. Milli takımın ligde 4 galibiyet 2 yenilgisi bulunuyor.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)

Polonya: Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wenerska, Pozanski, Korneluk (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Nowicka)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Elif Şahin, Saliha Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın)

Setler: 25-22, 25-20, 30-28

Süre: 89 dakika

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