A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

NAKHON A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam etti.

Milli takım, 23 Ağustos Cumartesi günü Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda ilk 15 dakikası basına açık yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Milli voleybolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak topla ısınmasını sürdürdü.

İdmanın kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Yarın başlayacak organizasyon 7 Eylül'de sona erecek.