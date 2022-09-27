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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'yi yenerek turnuvada ilk galibiyeti aldı

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekip 3-0 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'yi yenerek turnuvada ilk galibiyeti aldı

İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 25-14, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı ve grubundaki ilk galibiyetini aldı.

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Yorumlar (1)

Rafflesia:

Biraz önce izledim canlı canlı Saliha efsane oynadı Ebrar'da iyiydi bu sefer tebrik ederim kızları. Ama Kore de bize göre bi tık daha düşük bir takım diğer oyunları düşünmemiz lazım inşallah derece alırım bu şampiyonada

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