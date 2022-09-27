A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'yi yenerek turnuvada ilk galibiyeti aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.