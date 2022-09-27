A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'yi yenerek turnuvada ilk galibiyeti aldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekip 3-0 kazandı.
İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 25-14, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı ve grubundaki ilk galibiyetini aldı.
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