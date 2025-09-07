A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya İkincisi Oldu

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, İtalya'ya yenilerek dünya ikinci oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım adına çok mutluyum ve tüm oyuncularla gurur duyuyorum" dedi.

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kaybederek dünya ikincisi oldu ve tarihinde ilk gümüş madalyasını aldı.

Final maçının en skorer oyuncusu 33 sayıyla Melissa Vargas oldu. Öte yandan şampiyona sonunda seçilen "Rüya Takım"da milli oyuncular Melissa Vargas ve Eda Erdem de yer aldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, kaptan Eda Erdem ve oyunculardan Gizem Örge basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Santarelli, "Son sete kadar iyi götürdüğümüz maçı final setinde rakibe verdik. Bu turnuva adına tek pişmanlığımız bu, ancak bu iyi bir ders. Takım adına çok mutluyum ve tüm oyuncularla gurur duyuyorum" dedi.

"Türk voleybolu adına çok büyük bir iş çıkardığımızı düşünüyorum"

Takım kaptanı Eda Erdem ise, "Altın madalyaya çok yaklaştık ve turnuvayı alnımızın akıyla bitirdik. İlk kez dünya şampiyonasında final oynadık ve Türk voleybolu adına çok büyük bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Takımın tecrübeli oyuncusu Gizem Örge de, "Son topa kadar mücadele ettiğimiz için gururluyuz. Şampiyonluğa çok yakındık ve bunun burukluğunu yaşadık, ancak elde ettiğimiz bu tarihi başarının keyfini çıkartmamız gerekiyor. Türk voleybolunu her yıl daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. - BANGKOK