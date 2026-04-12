Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki son maçında Danimarka'ya 39-22 yenildi. Takım, grubu 6 mağlubiyetle tamamladı.
Kolding kentindeki Sydbank Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, soyunma odasına 22-14 önde gitti.
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü sürdüren Danimarka, karşılaşmadan 39-22 galip ayrıldı.
Milli takım, bu sonuçla grubu 6 mağlubiyetle tamamlarken, Danimarka tüm maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan