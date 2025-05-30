A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne Yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne Yenildi
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 5'inci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu. Kader Hançar'ın attığı gol yeterli olmadı, rakip takım son dakikalarda öne geçti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 5'inci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun 5'inci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti. Esenler Erok Stadı'ndaki mücadelede ay-yıldızlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın golünü 49'uncu dakikada Kader Hançar attı. İrlanda Cumhuriyeti'nin gollerini ise 80'inci dakikada Busem Şeker (kendi kalesine) ve 89'uncu dakikada Emily Murphy kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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