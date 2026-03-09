A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Takım, 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.
Başantrenörlüğünü Andrea Mazzon'un yaptığı A Milli Takım'ın kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül"