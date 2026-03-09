Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Takım, 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar'ın, 11-17 Mart tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Başantrenörlüğünü Andrea Mazzon'un yaptığı A Milli Takım'ın kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
