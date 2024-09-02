A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi maçlarına hazırlanıyor

ARDA GÜLER ANTRENMANDA YOK, KEREM AKTÜRKOĞLU İZİNLİ

A Millilerde Arda Güler, uçak saatinin antrenman saatine denk gelmesi nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Ayrıca izinli olan Kerem Aktürkoğlu da bugün yapılan antrenmana katılmadı.

SEMİH KILIÇSOY'DA ZORLANMA, HAKAN ÇALHANOĞLU GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ

Milli takımın genç golcüsü Semih Kılıçsoy da bugün yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı. Sol kasığında zorlanma tespit edilen19 yaşındaki golcü oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Öte yandan kalçasında problem olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da tedavi olması nedeniyle yapılan antrenmana katılmadı.

ÜMİT MİLLİ TAKIMDAN 7 İSİM ANTRENMANDA YER ALDI

Ümit Milli Takım'dan 7 futbolcu da bugün A Milli Takım ile yapılan antrenmanda yer aldı. Dün maç oynayan isimler günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, Ümit Milli Takım'dan kaleciler Deniz Dilmen, Emre Bilgin, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Emrecan Terzi, Bartuğ Elmaz ve Yunus Emre Konak, antrenmanda A Milli Takım ile çalıştı.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Hacıosmanoğlu'na 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da eşlik etti.