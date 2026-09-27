A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele ediyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: " Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele ediyor"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı