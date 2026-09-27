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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele ediyor"

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: " Orkun Kökçü, kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan oynuyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele ediyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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