A Milli Futbol Takımı Meksika'ya 1-0 Yenildi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. TSİ 04.00'te başlayan mücadelede St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes düdük çaldı. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yaptı.

Ay-yıldızlılar mücadeleye, "Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız" ilk 11'iyle çıktı.

Meksika ise "Malagon, Sanchez, Reyes, Montes, Gallardo, Alvarez, Vega, Ruiz, Pineda, Sepulveda, Quinones" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, maçın ilk 20 dakikasında rakip kaleyi Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in şutlarıyla yoklarken, Meksika ise pozisyona giremedi. Meksika'nın 24'üncü dakikada Pineda ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. 42'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol ayakla sert şutu az farkla üstten auta çıktı. Meksika, 45'inci dakikada öne geçti. Gallardo'nun sol taraftan kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içindeki Ruiz'in pasında top Pineda'da kaldı. Penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunu yapan Pineda, topu kaleci Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 65'inci dakikada Meksika'da Huerta'nın şutunda top direkten dışarı gitti. 76'ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Kenan Yıldız, ceza sahasındaki Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden şutunda top az farka yandan auta çıktı. Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MEKSİKA İLE TARİHTEKİ İLK RANDEVU

Meksika - Türkiye maçı, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti. ABD kampındaki ilk özel maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Meksika'ya ise 1-0 mağlup oldu. Meksika maçının ardından kampı tamamlayan ay-yıldızlılar, İstanbul'a dönecek.

YASİN ÖZCAN VE DEMİR EGE TIKNAZ İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de yaptığı kampın aday kadrosuna davet edilen 18 yaşındaki savunmacı Yasin Özcan ve 20 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, ilk milli maçına çıktı. Meksika ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Yasin Özcan, 45 dakika sahada kaldı. Demir Ege Tıknaz ise 77'nci dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 18 yaşındaki Yasin Özcan, gelecek sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyecek. Geçen sezonu kiralık olarak Rio Ave'de geçiren Demir Ege'nin bonservisi ise Beşiktaş'ta bulunuyor.