A Milli Futbol Takımı, Galler'i Konuk Etti

Samsun, 27 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. Milliler, Samsun'da son olarak 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Bu maçın ardından Ay-yıldızlılar, 27 yıl sonra Galler'i konuk etti. Samsunlu futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkartılan biletlerin tamamı tüketildi. Ayrıca bin 700 kişilik deplasman tribününde de Galler'den gelen taraftarlar yer aldı.

KUNTZ'TAN 2 DEĞİŞİKLİKA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 3-2 kazanılan Letonya maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kuntz, Letonya karşısında 11'de görev yapan Arda Güler ve Umut Nayir'in yerine Salih Özcan ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay-yıldızlıların Galler'i konuk ettiği karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Anadolu'yu işgalden kurtarmak için adım attığı, Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehri Samsun için özel bir anlam taşıyor. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı.