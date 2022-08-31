A Milli Erkek Voleybol Takımı tarih yazdı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'dayız

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısı gösterdi.