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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Maç Programı Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Maç Programı Açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme takımları ile karşılaşacak. İlk maç 27 Kasım'da Bosna Hersek ile oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.

C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Ay-yıldızlıların gruptaki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek

30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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