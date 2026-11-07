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A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman artroskopik menisküs ameliyatı oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman'ın artroskopik menisküs tamir operasyonu geçirdiğini ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Federasyon milli oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, ameliyat edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Cedi Osman'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Artroskopik menisküs tamir operasyonu geçiren tecrübeli oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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