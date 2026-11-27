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(ROMA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 86-72 yenildi. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla elemelerdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun üçüncü maçında İtalya'ya konuk oldu. Milliler, ilk yarısını 44-41 geride tamamladığı karşılaşmadan 86-72 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takımdan İtalya, Diouf ile pota altında etkili olurken Türkiye, Flynn ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla karşılık verdi. Onuralp Bitim'in üç sayılık basketiyle 9'uncu dakikada farkı 7 sayıya çıkaran Milliler karşısında İtalya, 9-0'lık seri yakalayarak ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Doğuş Özdemiroğlu ve Yiğit Onan'ın basketleriyle skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren Türkiye, devre arasına 44-41 geride girdi.

İTALYA SON ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren İtalya, son çeyreğe 63-52 önde girdi.

Dördüncü periyotta Metecan Birsen ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı 4'e kadar indiren A Milli Takım, rakibinin dış atışlardan bulduğu basketlere engel olamadı. İtalya, karşılaşmayı 86-72 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye elemelerde ilk yenilgisini yaşarken İtalya, toplamda altıncı, ikinci turda ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmayı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: ANKA