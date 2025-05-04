A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. Kez Şampiyon!

A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. Kez Şampiyon!
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek üçüncü kez şampiyon oldu. İtalyan ekibi, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-19'luk skorlarla kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Chirichella (De Gennaro, Seki)

Savino Del Bene: Herbots, Nwakalor, Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic (Castillo, Ruddins, Graziani, Kotikova)

Setler: 25-16, 25-21, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 25, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki İtalya temsilcisini karşı karşıya getiren finalde A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İlk sete iyi başlayan taraf Imoco oldu. Imoco'nun farkı 5 sayıya çıkarmasının ardından Savino Del Bene ikinci mola hakkını kullandı: 14-9. Isabelle Haak ile üstünlüğü elinden bırakmayan A. Carraro Imoco, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci seti karşılıklı sayılarla başlasa da Imoco, oyuna ağırlığını koydu. Gabi ile etkili savunma ve hücumlarını sürdüren A. Carraro Imoco, ikinci seti 25-21 üstün tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi.

Son setin bazı bölümlerinde üstünlük Savino Del Bene'ye geçse de Imoco, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez zirvede

A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikisi üst üste olmak üzere 3. şampiyonluğunu elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, organizasyonda 2021 ve 2024'ün ardından bu sene de kupayı kaldırdı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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