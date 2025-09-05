Haberler

9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tamamlandı

Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 sporcu katılımıyla büyük bir rekabetle sona erdi. Yarışların kapanış töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, kıyasıya rekabetin ardından tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından organize edilen ve 8 ülkeden 34 kulüp ile 254 sporcunun katıldığı yarışların son gününde yelkenciler denizde büyük mücadele verdi. Rüzgarla birlikte optimist teknelerini ustalıkla yöneten genç sporcular, izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Rumeli İskelesi'nde düzenlenen kapanış töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Sporcuların aileleri ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende, renkli görüntüler oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
