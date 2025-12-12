9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, Zonguldak'ta başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu katılıyor.

Süper minikler ve minikler kategorisinde müsabakalarla başlayan organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.