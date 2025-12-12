9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı
Türkiye Judo Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 7 ülkeden 1280 sporcu katılıyor. Organizasyon, süper minikler ve minikler kategorisinde başladı ve 14 Aralık'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor