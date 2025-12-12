Haberler

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı
Türkiye Judo Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 7 ülkeden 1280 sporcu katılıyor. Organizasyon, süper minikler ve minikler kategorisinde başladı ve 14 Aralık'ta sona erecek.

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, Zonguldak'ta başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülke ve 37 ilden 1280 sporcu katılıyor.

Süper minikler ve minikler kategorisinde müsabakalarla başlayan organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.

