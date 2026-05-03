9 gollü maçın ardından ortalık karıştı, Kurtalan'da saha savaş alanına döndü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor karşılaşmasından sonra çıkan olaylar damga vurdu.

Kurtalan Stadı'nda oynanan mücadelede gol düellosu yaşandı. Ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, tribünlerde büyük heyecan oluşturdu.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Sahada yaşanan gerginliğe teknik heyetler ve güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı