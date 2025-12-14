Haberler

80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu
80 bin nüfuslu bir kasabanın futbol takımı olan St. Mirren, İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

  • St. Mirren, İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
  • St. Mirren, 80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımıdır ve bu zaferle tarihindeki ikinci Lig Kupası'nı, toplamda beşinci kupasını kazandı.
  • Celtic, son üç maçını da mağlubiyetle tamamladı.

İskoçya Lig Kupası finalinde St. Mirren ile Celtic karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi St. Mirren, 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

4 GOLLÜ MAÇTA SON GÜLEN ST. MIRREN

St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64 ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.

80 BİN NÜFUSUYLA TARİH YAZIYORLAR

80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci kez Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı. Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise son 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
