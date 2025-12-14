80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

İskoçya Lig Kupası finalinde St. Mirren ile Celtic karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi St. Mirren, 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

4 GOLLÜ MAÇTA SON GÜLEN ST. MIRREN

St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64 ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.

80 BİN NÜFUSUYLA TARİH YAZIYORLAR

80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci kez Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı. Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise son 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.