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75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı

AA - Mustafa Yılmaz - Spor
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75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı

Romanya'da düzenlenen 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası başladı.

Romanya'da düzenlenen 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası başladı.

Craiova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün sabah seansında çekiç atma, heptatlon ve dekatlon yarışları yapıldı.

İki gün sürecek müsabakalara 22 ülkeden 465 sporcu katılıyor. Türkiye, müsabakalara 53 atletle katılım sağladı.

Türkiye ilk madalyasını Özkan Baltacı ile elde etti

Çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 74.21 metrelik atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Aynı branşta yarışan diğer Türk atlet Halil Yılmazer ise yarışmayı 9. sırada bitirdi.

Türkiye, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 74. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nı 4 altın, 9 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalyayla tamamlamıştı.

AA / Mustafa Yılmaz - Spor

Özkan Baltacı Atletizm Türkiye Romanya Spor Haberler

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