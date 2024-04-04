Dev maç pazar günü! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceği duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak."

FENERBAHÇE'NİN YABANCI HAKEM TALEBİ REDDEDİLDİ

Önceki gün yaptığı açıklamada maçın uygun bir tarihte oynanmadığı ve yabancı hakem tarafından yönetilmediği takdirde maça U19 takımı ile çıkılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin yaptığı tarih değişimi başvurusunu "iki kulübün de daha önceden 7 Nisan tarihini kabul ettiği" gerekçesiyle reddeden TFF, maçın hakemi olarak da Volkan Bayarslan'ı açıkladı ve Fenerbahçe'nin yabancı hakem başvurusunu da reddetmiş oldu.