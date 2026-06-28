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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci etabında 3. oldu

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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'daki ikinci etabında İsveç'i 26-10 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenen ikinci etabını 3. sırada tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kişinev'deki organizasyonda milli takım, yarı finalde İsviçre'ye 42-7 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında ise İsveç'i 26-10 yenerek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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