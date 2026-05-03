61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2026) şampiyon olarak tamamlayan Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick, sezonun ilk yarısını takım adına büyük bir başarıyla kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Ankara etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berwick, bu yıl Umman'daki yarışlarla önemli bir çıkış yakaladığını kaydederek, "Orada bir Pro yarışında podyumu kıl payı kaçırıp dördüncü olmuştum. Sonrasında Milano-Torino'da çok büyük bisikletçilerle yarıştım. Buraya gelip sezonun ilk yarısını takım için böylesine büyük bir başarıyla bitirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldiğinde bacaklarının bu kadar iyi olmasına şaşırdığını anlatan Berwick, "Son iki etapta liderliği korumak kolay olmadı. Bugün gerçekten zordu. Takımım olmasaydı bunu yapamazdım. Sanırım bunu başarabilecek en iyi takıma sahiptim ve inanılmazlardı. Her şeyi kontrol ettikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

Sebastian Berwick, Türkiye Turu'nu kazanan ilk Avustralyalı olmasının da kendisi için ayrı anlam taşıdığını vurgulayarak, "Elde ettiğim başarı kariyerimin bu noktası için çok önemli. Sezonun geri kalanı ve gelecek yarışlar için bana büyük bir güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tom Crabbe: "İnanılmaz bir hafta oldu"

TUR 2026'da 3 etap galibiyeti elde ederek yeşil mayoyu kazanan Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe de yarışın kendisine önemli bir özgüven verdiğini söyledi.

Crabbe, yarış öncesinde temel hedefinin kendisinin en iyi versiyonu olmak olduğunu aktararak, "Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya, biraz tecrübe kazanmaya ve ön sıralarda yer almaya çalışıyordum. Takımla birlikte bunu gayet iyi başardık ve üç galibiyet aldık. Bu inanılmaz." şeklinde görüş belirtti.

Farklı etap tiplerinde kazanmasının kendisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Belçikalı sporcu, "Bu hem kendime hem de takıma büyük bir güven veriyor. Sadece kolay etapları değil, diğerlerini de kazanabileceğimi gösteriyor. Kazandığım üç farklı tipte etap bana sezonun geri kalanı için çok güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de özellikle kıyı şeridinden etkilendiğini anlatan Crabbe, "Burası gerçekten çok güzel. Çektiğim onca acıya rağmen zaman zaman manzaranın tadını çıkarmaya çalıştım. Yarışmak için buraya kesinlikle tekrar gelirim, harika bir hafta oldu." diye konuştu.

Takım çalışmasına da değinen Crabbe, son etapta her şeyi doğru yaptıklarını ve bunun iyi bir ekip başarısı olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Tarakçı: "Takımca başardığımız için mutluyuz"

TUR 2026'yı beyaz mayoyla tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, takım olarak etap zaferi alamasalar da beyaz mayoyu giydiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Pist ve yol bisikletini birlikte yürütmenin zor ama değerli bir süreç olduğunu anlatan Mustafa Tarakçı, olimpiyat puanı toplayabilmek için iki branşı da tercih ettiklerini belirterek, "Takımca buraya hem forma hem de etap kazanma hedefiyle gelmiştik. Hem pistte hem yolda olimpiyat puanı topluyoruz. Zor ama güzel. Pist yarışları hızlı geçiyor, sürat konusunda desteği olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yedinci etapta 4'üncü olduğu sprinti de anlatan milli bisikletçi, "Normalde hava durumu kötü olduğu için sprinte hiç girmeyecektim, tehlikeye atmamak için formayı korumayı düşünüyordum. Ama sonrasında kendimi iyi hissettiğim için Ramazan Yılmaz'ı sprinte taşımaya çalıştım. Çok kaotik geçtiği için sürekli pozisyon kaybına uğradık. Fırsatı bulunca direkt sprint atmaya başladım. Çok az kalmıştı ama nasip değilmiş." diye konuştu.

Genç sporculara da seslenen Tarakçı, "Hayallerinin peşinden gitsinler. Akıllarına koydukları her şeyi başarabilirler." diyerek sözlerini tamamladı.