61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) yedinci etabını kazanan XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, uzun süren galibiyet hasretinin ardından elde ettiği başarının kendisine kariyerinin ilk zaferini hatırlattığını söyledi.

Antalya etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ballerini, saf bir sprinter ya da tırmanışçı olmadığını, bu nedenle doğru günü bulmanın her zaman kolay olmadığını dile getirdi.

Sprint klasmanında topladığı puanlarla yeşil mayonun sahibi olan İtalyan sporcu, "Aslında bu zafer, kariyerimin neredeyse ilk galibiyeti gibi. Benim gibi saf sprinter ya da saf tırmanıcı olmayan bir sürücü için bu kadar uzun süre kazanamadığınızda doğru günü bulmak kolay olmuyor. Kendimi gerçekten kariyerimin ilk zaferini kazanmış gibi hissediyorum." dedi.

"Klasikler" için yoğun çalıştığını ancak istediği sonuçları alamadığını aktaran Ballerini, Türkiye'ye gelme kararlarının doğru çıktığını belirterek "Özellikle 'Klasikler' için çok çalıştım ama işler istediğim gibi gitmedi. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdik. Özellikle de Giro (İtalya Bisiklet Turu) hazırlığı için daha fazla yoğunluk katmak istedik çünkü yılın başında çok fazla yarışmamıştım. Görüyoruz ki bu strateji işe yarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yağış ihtimalinin sprint öncesi en önemli başlıklardan biri olduğunu anlatan Ballerini, finişe kadar risk alıp almama konusunda takım aracıyla sürekli temas halinde kaldığını aktararak "Son 15 kilometrede takım aracına finişteki durumun nasıl olduğunu yedi ya da sekiz kez sordum. Sprint yapacak bacaklara sahip olduğumu biliyordum ama diğer taraftan önümüzdeki hafta Giro'ya başlayacağımı da biliyordum. Bu yüzden risk almamayı tercih ettim." diye konuştu.

Son bölümde zihnini tamamen yarışa verdiğini ifade eden İtalyan sporcu, "Finişe yaklaştıkça bazı yerlerde yollar ıslaktı, bazı yerlerde değildi. Son 3 kilometrede sadece zihnimi kapattım ve 'Tamam, gidiyoruz' dedim." ifadelerini kullandı.

Son virajdan sonra boşluğu bulduğu anda atak yaptığını dile getiren Ballerini, "Kendi kendime, eğer boşluğumu bulursam, yolun açık olduğunu görürsem giderim dedim ve sonunda finişe ulaştım." diyerek sözlerini tamamladı.