61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Turun yedinci etabında XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini birinci oldu

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) yedinci etabı olan Antalya-Antalya etabını, XDS Astana takımından İtalyan sporcu Davide Ballerini kazandı.

Antalya'daki 152,8 kilometrelik etabı, 3 saat 19 dakika 41 saniyede tamamlayan Davide Ballerini birinci sırayı aldı.

Sprint finişine sahne olan parkurda ATT Investments takımından Polonyalı Marceli Boguslawski ikinciliği, Team Flanders-Baloise ekibinden Belçikalı Tom Crabbe ise üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Ballerini yeşil mayonun sahibi olurken, turkuaz ve kırmızı mayo Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick'te kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, etabı 4. sırada tamamladı ve beyaz mayoyu korudu.

TUR 2026'nın finali başkentte

Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış, yarın Ankara'da yapılacak 8. etapla sona erecek.

Bisikletçiler, 108,4 kilometrelik Ankara-Ankara etabında pedal çevirecek. Son etap, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde koşulacak.

Organizasyon, 1999'dan sonra ilk kez başkentte tamamlanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
