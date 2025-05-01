İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

52 Orduspor FK, Pazarspor'u Penaltılarla Geçti

52 Orduspor FK, Pazarspor'u Penaltılarla Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Pazarspor'u penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Pazarspor'u penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup etti.

Hakemler: Berkay Erdemir, Kurtuluş Aslan, Eren Özçelik

52 Orduspor FK: Ersin, Nazmi, Faruk, Hüseyin Karabey (Harun dk. 64), Emre Fırtına, Hüseyin Furkan (Yusuf dk. 98), Ali Kemal (Bilal dk. 64), Uğur (Gencay dk. 71), Emre Gemici, Kadir, Nevzat

Pazarspor: Salih, Bekir Mustafa Diler, Furkan, Emre, Ali Alperen, Erhan, Yavuz (Ali Alperen Çelik dk. 69), Mustafa, Göktuğ (Hacı Şükrü dk. 106), Onur (Hakan Selim dk. 106 - Metin Akbayrak dk. 120+6), Mustafa Sol (Emirhan dk. 106)

Kırmızı kart: Hüseyin Karabey (dk. 115) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Faruk, Hüseyin Furkan, Bilal, Emre Gemici, Harun, Nevzat, Yusuf (52 Orduspor FK), Mustafa Sol, Yavuz, Bekir Mustafa (Pazarspor)

Penaltılar: 52 Orduspor'un kullandığı 6 penaltıdan 4'ü kaleyi bulurken, Pazarspor'un ise kullandığı 6 penaltıdan 3'ü ağlarla buluştu. Penaltıların ardından karşılaşma, 52 Orduspor'un 4-3'lük skoru ile tamamlandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.