5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 5-1 mağlup ederken, ev sahibinin kazandığı penaltı ve Burak Yılmaz'ın sert tepkisi maçın en çok konuşulan anı oldu.
- Gaziantep FK, Keçiörengücü'nü Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde 5-1 yendi.
- Gaziantep FK'nın gollerini Christopher Lungoyi, Nazım Sangare, Denis Draguş ve Muhammet Akmelek attı.
- Keçiörengücü'nün tek golü Ali Akman'ın penaltı vuruşundan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Gaziantep Fk, deplasmanda Keçiörengücü'nü 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, maçta verilen penaltı ve Burak Yılmaz'ın tepkisi geceye damga vurdu.
GAZİANTEP FK FARKLI KAZANDI
Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Gaziantep Fk, etkili oyunuyla sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Christopher Lungoyi, 29. dakikada Nazım Sangare, 41. dakikada penaltıdan ve 65. dakikada Denis Draguş ile 83. dakikada penaltıdan Muhammet Akmelek kaydetti.
PENALTI KARARI OLAY OLDU
Karşılaşmanın 6. dakikasında Keçiörengücü lehine verilen penaltı kararı ise büyük tartışma yarattı. Ali Akman'ın gole çevirdiği penaltının ardından Gaziantep FK cephesinde, özellikle teknik direktör Burak Yılmaz'ın hakeme yönelik sert tepkileri dikkat çekti. Yılmaz'ın kulübedeki itirazları ve sinirli tavırları kameralara yansıdı.
TEK GOL PENALTIDAN GELDİ
Keçiörengücü'nün maçtaki tek golü Ali Akman'ın penaltı vuruşundan gelirken, Ankara ekibi güçlü rakibi karşısında farklı mağlubiyetten kurtulamadı.