4 yıllık imza! Alexander Sörloth'u resmen duyurdular

4 yıllık imza! Alexander Sörloth'u resmen duyurdular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
4 yıllık imza! Alexander Sörloth'u resmen duyurdular
Haber Videosu

Norveçli golcü Alexander Sörloth, Atletico Madrid'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor. Sörloth'un adı bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu fakat oyuncu, İngiltere'ye dönmeyi tercih etti. Aston Villa'nın Sörloth için 25 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarıyla da konuşulan Alexander Sörloth, kendisine kulüp aramaya başladı.

SÖRLOTH SICAK BAKIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid Alexander Sörloth için 25 milyon euro talep ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Alexander Sörloth'u transfer etmek için harekete geçti. Ada temsilcisinin Alexander Sörloth için istenen bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ve Atletico ile masaya oturmayı hedeflediği belirtildi.

Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Alexander Sörloth'un da Aston Villa'dan gelen teklife sıcak baktığı ve Unai Emery ile çalışmayı beklediği vurgulandı. Aston Villa'nın, Alexander Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istediği de bildirildi.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!

Stüdyo buz kesti! Yapılan hata sonrası kameralar önünde adeta çıldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcılar Hadise'yi hedef aldı! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu

Hadise'ye büyük şok! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.