4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 40'ı başpehlivan 550 güreşçi katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde başpehlivan İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek şampiyon oldu.

Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırmayı, 10 milyon 48 bin lira bedelle üçüncü defa Batuhan Kiremitli kazandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, ata sporunu gelecek nesillere taşımak istediklerini ifade etti.

Güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
