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3Gen Holding Elazığspor, Eynesil Belediyespor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacak

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan 3Gen Holding Elazığspor, sezonun ilk yarısını Eynesil Belediyespor maçıyla tamamlayacak. Takım, galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

3Gen Holding Elazığspor, sezonun ilk yarısını çarşamba günü evinde oynayacağı Eynesil Belediyespor maçıyla tamamlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 15'inci ve ilk yarı son hafta maçlarının tamamı 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İlk yarı son haftada Amberçay Eynesil Belediyespor'u konuk edecek olan 3Gen Holding Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına mutlak galibiyet parolasıyla devam ediyor. Hazırlıklarına tam gaz devam eden bordo-beyazlı ekipte moraller yerinde ve tek eksik sağ bek Berşan Yavuzay.

Şu an için grubunda 19 puanla 5'inci sırada yer alan Elazığspor, Çarşamba günü oynayacağı maçı kazanıp 22 puanla sezonun ikinci yarısına daha da umutlu girmek istiyor. TPAO Batman Petrolspor'un 30 puanla zirvede yer aldığı grupta puanlar birbirine bir hayli yakın. İlk 5'te yer alan takımlar; 1. TPAO Batman Petrolspor (30), 2.Turgutluspor (27), 3. Efeler 09 SFK (24), 4. Karşıyaka (23) ve 5. Elazığspor (19) şeklinde sıralanıyor. Grubun 15. haftasını Efeler 09 SFK bay olarak geçecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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