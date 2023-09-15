3Gen Holding Elazığspor, Edirnespor'dan Murat Torun'u transfer etti

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden 3Gen Holding Elazığspor, transfer döneminin son gününde Edirnespor'dan forvet Murat Torun'u kadrosuna kattı. Torun, bordo-beyazlı ekip ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

3Gen Holding Elazığspor, transfer döneminin son gününde Edirnespor'dan forvet Murat Torun'u kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren 3Gen Holding Elazığspor, son olarak Edirnespor'da forma giyen tecrübeli forvet Murat Torun'u renklerine bağladı. Uzun süredir forvet arayışında olan bordo-beyazlı ekip, bu mevkiye Murat'ı alarak arayışlarını sonlandırdı.

Bordo-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan Murat Torun, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orduspor ile profesyonel olan Murat Torun, Akçaabat FK, Bayrampaşa, 24 Erzincanspor, Kozan Bld., Sultanbeyli Bld., 24 Erzincanspor, Erbaaspor, Manisaspor, Gümüşhanespor, Siirt İl Özel İdare, Ağrı 1970 Spor ve son olarak Edirnespor'da forma giydi. Murat Torun geçtiğimiz sezon Edirnespor'da 34 lig 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 3 gol attı. - ELAZIĞ