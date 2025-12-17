Haberler

39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko'nun, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Fiorentina'da beklentilerin altında kalan Dzeko'nun, 17 maçta sadece 2 gol atabildiği ve bu durumun ayrılık iddialarını gündeme getirdiği belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa, devre arası transfer döneminde Dzeko ile ilgileniyor.

  • Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti.
  • Genoa, devre arası transfer döneminde Edin Dzeko ile ilgileniyor.
  • Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Tecrübeli golcünün, devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

FIORENTINA'DA ZORLU SÜREÇ

Fiorentina forması giyen Edin Dzeko'nun yeni takımındaki süreci beklentilerin altında kaldı. İtalyan ekibinin ligde galibiyet alamaması sonrası alt sıralara gerilediği belirtilirken, bu durum deneyimli futbolcunun performansına da yansıdı.

17 MAÇTA 2 GOL

39 yaşındaki golcü, Fiorentina formasıyla çıktığı 17 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi. Bu performansın ardından Dzeko'nun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı ve ayrılık iddiaları gündeme geldi.

GENOA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa, devre arası transfer döneminde Edin Dzeko ile ilgileniyor. Kırmızı-mavililerin, tecrübeli futbolcunun durumu hakkında Fiorentina'dan bilgi aldığı ifade edildi.

DE ROSSI DETAYI

Haberde, Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Roma döneminden Edin Dzeko ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Bu durumun transfer sürecinde etkili olabileceği belirtildi. Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
