31. Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Yarın Başlıyor

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek olan 31. Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde, tanınmış başpehlivanlarla birlikte toplam 32 güreşçi mücadele edecek. Etkinlikte izleyenlere kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikramı yapılacak.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 31. Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın gerçekleştirilecek.

Gönen Belediyesi Er Meydanı'nda düzenlenecek organizasyonda, ülkenin dört bir yanından gelen başpehlivanlar güreşecek.

Güreşlere, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Enes Doğan, Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı gibi tanınmış başpehlivanlar katılacak. Toplamda 32 başpehlivanın mücadele edeceği organizasyon, güreşseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla gerçekleşen 31. Gönen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği takviminde de yer alıyor.

Tertip Komitesi, gelenekselleşen bu güreş şölenini daha da özel kılmak adına tüm seyircilere ikram hazırladı. Güreşleri izlemeye gelenlere kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikramı yapılacak.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yaptığı açıklamada, hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Herkesi güreşleri izlemeye davet eden Palaz, "Gelenek yaşasın, er meydanı dolsun." dedi.

Gönen Güreş Ağası Hüseyin Eroğlu da güreşseverleri er meydanına davet etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Spor
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