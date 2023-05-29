29 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
29 Mayıs 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Le Mans 24 For 24
00:30 Bisiklet: Ride London Classic
01:25 The Minute
01:30 Tenis: Roland Garros
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Dünya Snooker Şampiyonası
05:30 Tenis: Roland Garros
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
08:30 Bisiklet: Ride London Classic
09:30 Les Reines Du Tour
10:00 Tenis: Roland Garros
11:00 Tenis: Roland Garros
14:00 Tenis: Roland Garros
16:30 Bisiklet: İtalya Turu
20:30 Tenis: Roland Garros
23:15 Le Mans 24 For 24
23:20 Porsche Supercup