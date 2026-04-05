Antalya'da 21. Uluslararası Runtalya Maratonu başladı

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 82 ülkeden 10 binden fazla koşucunun katılımıyla start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen maraton profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Yüzüncü Yıl Caddesi'ndeki Cam Piramit önünden başlayan yarışlarda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki kent protokolü de yer aldı.

Organizasyonda, 82 ülkeden 10 binden fazla sporcunun maraton, yarı maraton, 10 ve 5 kilometre ile TeamRun kategorilerinde ter döküyor.

Maratonda yürüme ve görme engellilerin yanı sıra bazı katılımcılar kucaklarında çocukları, evcil hayvanları ve bebek arabalarıyla koştu.

Koşuların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.