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21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları

Spor Haberleri

21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları

Yelkende 21. Bosphorus Cup'a Boğaz Yarışı ile devam edildi.

Yelkende 21. Bosphorus Cup'a Boğaz Yarışı ile devam edildi.

"İstanbul Yelken Açıyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 10 ülkeden toplam 900 sporcu, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle İstanbul Boğazı'nda mücadele etti.

Dolmabahçe'den başlayan ve Çırağan Sarayı önünde tamamlanan Boğaz Yarışı'nın ardından Coca Cola İçecek Das-A35, genel sıralamada zirveye yerleşti.

21. Bosphorus Cup'ın şampiyonu, yarın Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışın ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

İstanbul Boğazı İstanbul Spor Haberler

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