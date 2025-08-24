2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası Sakarya'da Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın 3. ve 4. ayağı, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin bisiklet kültürünü güçlendireceklerini ifade etti.

2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın iki ayağı Sakarya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) resmi duyurusuyla 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın iki ayağı Sakarya'da gerçekleştirilecek.

ABD, Çin ve Türkiye'de düzenlenecek 8 etaplık yarışmanın 3. ve 4. ayağı Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın "bisikletin kalbi" olduğunu belirterek, "Şehrimizde oluşan bisiklet kültürünü daha da güçlendireceğiz, gelecek nesillere ilham olacağız ve Türkiye'nin uluslararası bisiklet sahnesindeki konumunu pekiştireceğiz. Sakarya'nın yeniden dünya sahnesinde yer alacağı organizasyonların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.