2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası Sakarya'da Düzenlenecek

2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın iki ayağı Sakarya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) resmi duyurusuyla 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın iki ayağı Sakarya'da gerçekleştirilecek.

ABD, Çin ve Türkiye'de düzenlenecek 8 etaplık yarışmanın 3. ve 4. ayağı Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın "bisikletin kalbi" olduğunu belirterek, "Şehrimizde oluşan bisiklet kültürünü daha da güçlendireceğiz, gelecek nesillere ilham olacağız ve Türkiye'nin uluslararası bisiklet sahnesindeki konumunu pekiştireceğiz. Sakarya'nın yeniden dünya sahnesinde yer alacağı organizasyonların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.