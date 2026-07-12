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FIFA Dünya Kupası maçlarında Jayden Adams unutulmadı

FIFA Dünya Kupası maçlarında Jayden Adams unutulmadı
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları öncesinde hayatını kaybeden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçları öncesinde hayatını kaybeden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu.

Geçtiğimiz gün vefat eden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarında unutulmadı. Çeyrek finaldeki Norveç - İngiltere ve Arjantin - İsviçre müsabakaları öncesinde Adams için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca stattaki barkovizyon da Jayden Adams'ın fotoğrafı gösterildi.

25 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda yer alan Güney Afrika'nın grup mücadelelerinde forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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