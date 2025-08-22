2026 Akdeniz Oyunları İçin Geri Sayım Saati Açıldı

İtalya'da yapılacak 2026 Akdeniz Oyunları'nın başlamasına 365 gün kala "geri sayım saati" açıldı.

Taranto şehrinin ev sahipliğinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde 20. kez düzenlenecek spor etkinliğinin heyecanını simgeleyen geri sayım saatinin açılışı yapıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, belediye binası önünde gerçekleştirilen törene, Özel Komiser ve Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, Uluslararası Komite Başkanı Davide Tizzano ve Belediye Başkanı Piero Bitetti de katıldı.

Programda konuşan Ferrarese, bu anın Taranto 2026'nın mükemmelliğinin ve iş birliğinin bir kutlaması olacak resmi başlangıcına işaret ettiğini ifade etti.

Taranto şehrinin güzelliklerini de göstermek istediklerini belirten Ferrarese, "Taranto'nun ne olduğunu, Taranto hakkındaki gerçeği ve Taranto'nun güzelliğini göstermek istiyoruz. Oyunlar Puglia'nın diğer bölgelerinde de düzenlenecek. Bu nedenle bölgemiz için bir sevinç anı. Vatandaşlardan ve tüm kurumlardan isteğim şu: bize yardım edin. Tüm bunları yapmak yedi yıl sürdü. Biz bunu başladığımızdan bu yana geçen iki buçuk yılda yapmalıyız ve bu olağanüstü bir şey." şeklinde konuştu.

Ferrarese, Akdeniz Oyunları'na 41 şantiye ve 21 belediyenin dahil olduğunu aktararak tüm bunların kısa sürede yapıldığını söyledi.

Tizzano: "Oyunlar, halklar arasında köprüdür"

Programda söz alan Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkanı Tizzano ise açılışı yapılan geri sayım saatinin hazırlıkların son bölümünün başlangıcını işaret eden, sembolik açıdan derin bir öneme sahip tarihi bir yapı olduğu ifadelerini kullandı.

Tizzano, Akdeniz Oyunları'nın 26 ülkeyi ve üç kıtayı spor, kültür ve dostluk çatısı altında birleştirdiğini aktararak" Oyunlar, halklar arasında köprüdür. Şehrin, etkinliği başarılı kılmak için çalışanların coşkusu önemli. Geleneksel bir yapıya sahip olan bu şehir, bu etkinlik sayesinde çok sayıda önemli spor tesisine sahip olacak. Hükümet, sporun genç erkekler ve kadınlar için önemli bir büyüme aracı olabileceği için böylesine büyük bir yatırım yaptı." şeklinde konuştu.

Taranto'nun tarihiyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Tizzano, "Geleneklerle dolu bir şehir ve bu etkinlik sayesinde çok sayıda önemli spor tesisine sahip olacak. Hükümet, sporun genç erkekler ve kadınlar için önemli bir büyüme aracı olabileceği için böylesine büyük bir yatırım yaptı." dedi.

Belediye Başkanı Bitetti ise bu etkinlikle beraber şehrin güzelliğini, tarihini, kültürel mirasını, kökenlerini ve halkının misafirperverliğini sergileme fırsatına sahip olacağını dile getirdi.