2025 Yaz Gençlik Kampları İçin Başvuru Süreci Başladı

2025 Yaz Gençlik Kampları İçin Başvuru Süreci Başladı
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Elazığ'da düzenlenecek 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor. İlk dönem için son tarih 9 Haziran, kalan dönemler içinse 13 Temmuz. Kamplar ücretsiz ve tüm giderler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Elazığ'da her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor. İlk 5 dönem için başvuru son tarihinin 9 Haziran, kalan dönemler için ise 13 Temmuz olduğu bildirildi. Başvuruların internet üzerinden veya online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebileceğini aktarıldı.

Her kamp dönemi 6 gün sürerken, kampların kız ve erkek dönemleri olarak ayrı ayrı olarak planlandığı, ücretsiz olduğu ve katılımcıların ulaşım da dahil olmak üzere tüm giderleri bakanlık tarafından karşılanacağı ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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