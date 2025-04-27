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2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı
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Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. 27 araç ve 54 sporcunun katıldığı organizasyonda, zorlu parkurlarda büyük bir mücadele yaşandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katıldı.

Yarışların ilk gününde sporcular, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda bulunan 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

İkinci günde de verilen startta araçlar, mukavemet etabının ardından seyirci etabı ile devam etti. Son etaptaki zıplama rampaları, sulu çukurlar ve dik yokuşlardan oluşan zorlu parkurda sporcular mücadele etti.

Mücadelede genel klasmanda Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir birinci, Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ikinci, Caner Bal-Ramazan Karaçelik üçüncülük elde etti.

SSV sınıfında ise Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, İsrafik Akyüz-Mert Tepe ikinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay üçüncü oldu.

Yarışların ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Başkanı Sefa Güzelbulut, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, yarışmaya katılanları tebrik etti.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Spor
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