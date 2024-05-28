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2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu doping cezası aldı

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2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, cezanın gerekçesi olarak "örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek" ihlalleri gösterildi.

2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

3 YIL MEN CEZASI ALDI

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak "örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek" ihlallerini kapsayan madde gösterildi.
Buna göre Sena Nur Özoğlu, 20 Şubat 2024'ten itibaren 3 yıl halter faaliyetlerine katılamayacak.

2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu doping cezası aldı

Kaynak: AA / Spor

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