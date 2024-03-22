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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 2024 Survivor All Star'a hangi yarışmacı veda etti?

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Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 yarışmasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 2024 Survivor All Star'a hangi yarışmacı veda etti?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Tansiyonun bir an bile düşmediği güç yarışmasında haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurdaki yerlerini aldılar. Dokunulmazlığı kazanan takım ödülünde sahibi oldu. Kaybeden takım ise ada konseyinde haftanın 4. eleme adayını belirledi. Survivor'ın bu haftaki eleme adayları Özgür, Bozok, Hakan ve Batuhan oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

İlk düellolarını kaybeden Bozok ve Batuhan final turunda yarıştılar. Kaybeden Survivor'a veda eden isim oldu.

SURVIVOR ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

Survivor'a veda eden isim Bozok oldu. Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda eden yarışmacı oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 2024 Survivor All Star'a hangi yarışmacı veda etti?

Kaynak: Haberler.com / Spor

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