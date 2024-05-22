2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Ankara'da Başladı

2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası finali, Ankara'da başladı.

Ankara Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde eskrim sıralama yarışlarıyla başlayan ve Paris 2024 Olimpiyat Olimpiyatları'na kota puanı verecek organizasyonda 72 kadın ve erkek sporcu ter dökecek.

Dünya Kupası'nın Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan etaplarında yüksek puan toplayan 36 kadın ve 36 erkek pentatlet başkentte eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yarışacak.

Türkiye'den İlke Özyüksel, İpek Akşin, Buğra Ünal ve Yunus Çalışkan finallerde, Yaren Kalender ile Furkan Murat ise karışık bayrak yarışında mücadele edecek.