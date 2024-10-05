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2024-2025 Voleybol Sultanlar Ligi İlk Hafta Sonuçları

2024-2025 Voleybol Sultanlar Ligi İlk Hafta Sonuçları
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun açılış haftası tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hakemlere ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi. Hafta içerisinde oynanan karşılaşmaların sonuçları açıklandı.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Bugün oynanan karşılaşmalar öncesinde sezonun açılış haftası olması sebebiyle müsabakalar öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından maçın hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi.

Sultanlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları şöyle:

Galatasaray Daikin - VakıfBank: 3-0

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyesi: 3-2

Nilüfer Belediyesi Eker - Bahçelievler Belediyesi: 1-3

Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo: 3-0

Beşiktaş - Zeren Spor: 3-1

Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana: 0-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Yaşam Spor

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