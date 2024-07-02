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2 yıllık imzayı atıyor! Ndombele eski ligine geri dönüyor

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Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele'nin yeni rotası belli oldu. Tottenham'da bonservisi bulunan Ndombele, Fransa'nın Nice takımı ile sözleşme imzalamaya yakın.

Kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele'nin yeni rotasıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

2 YILLIK İMZAYI ATIYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre, bonservisi Tottenham'da bulunan futbolcu, Fransa'ya geri dönüyor. Kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Amiens ve Lyon formaları giyen Ndombele, Nice ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

1 ASİST YAPTI

Ndombele, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 maçta gol atamazken sadece 1 kez asist katkısı sağlayabildi ve taraftarlardan büyük eleştiri aldı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Galatasaray Tottenham Fransa Spor Dünya Haberler

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