2 yıl önce Avrupa'daydılar, şimdi maçlarını 400 kişi izliyor

2 yıl önce Avrupa'daydılar, şimdi maçlarını 400 kişi izliyor
Güncelleme:
2 yıl önce Avrupa'da mücadele eden ve şu sıralar TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Adana Demirspor, zor günler geçiriyor. Taraftar grubu Şimşekler ve dernek yöneticileri, takımı yalnız bırakmayan nadir kişiler arasında yer aldı. Geçmiş sezonlarda 30 bin kişiye mücadele eden takım, bu sezon istenen desteği alamadı ve son maçını sadece 400 kişi izledi.

Geride kalan sezonda Süper Lig'de olan, 2 yıl önce ise Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor, tarihinin en kötü günlerini geçiriyor.

LİGDE -17 PUANLA SON SIRADA

TFF 1. Lig'de -17 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, ekonomik kriz ve puan silme cezalarıyla birlikte ayakta kalma mücadelesi veriyor. Adana Demirspor'un taraftar grubu olan Şimşekler Grubu ve dernek yöneticileri, yaşanan zorluklara rağmen takımını yalnız bırakmayan nadir kişilerden oldu.

MAÇLARI 400 KİŞİ İZLİYOR

Geride kalan sezonlarda 30 bin kişiye mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon şehirden istediği desteği alamadı. Ligde iç sahada son olarak Sarıyerspor ile karşılaşan Adana Demirspor'u yalnızca 400'e yakın taraftar izledi. Bu tablo, şehrin kulübe olan ilginin ciddi şekilde azaldığını gözler önüne serdi.

