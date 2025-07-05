2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı

2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2. Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın ilk etabında Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou birinci oldu. Yarışta 100'ün üzerinde sporcu pedal çevirdi ve ödüller sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışmanın ilk gününde 100'ün üzerinde sporcu, Edebiyat Yolu Grand Prix etabında pedal çevirdi.

Yarışın ilk etabında Yunanistan'dan Nikiforos Arvanitou birinci olurken, Özbekistan'dan Nikita Tsvetkov ikinci, Yunanistan'dan Georgios Bouglas ise üçüncü sırada yer aldı.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Spor
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