Haberler

2 puanla dibe demir atan Karşıyaka'ya teknik direktör önerisi yağıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2 puanla dibe demir atan Karşıyaka'ya teknik direktör önerisi yağıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 haftada galibiyet alamayan ve 2 puanla dibe demir atan Karşıyaka'da, ayrılan Burhanettin Basatemür'ün yerine kulübe onlarca isim önerildiği öğrenildi. Yöneticilere amatör liglerden teknik adamların da ulaşarak görev almak istediği belirtildi.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 haftada galibiyet alamayan Karşıyaka şampiyonluk hedeflediği yarışta 2 puanla dibe demir atarken görevden ayrılan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün yerine kulübe öneri yağıyor. Yeşil-kırmızılı yöneticilere onlarca teknik direktör isminin önerildiği öğrenildi. Amatör liglerden bile teknik adamların yönetime ulaşarak Karşıyaka'da görev almayı talep ettiği belirtildi.

Kararını 1.5 sezondur kulüpte görev yapan Burhanettin Basatemür'ün sözleşmesi resmen sonlandıktan sonra verecek İzmir temsilcisinde ilk etapta takımın eski teknik direktör, sportif direktör ve futbolcularının da aralarında yer aldığı Atilla Güneş, Soner Tolungüç, Korhan Özen, Emre Toraman, Cem Kavçak, Anıl Can, Cenk Laleci, Ali Çalış, Murat Yıldırım isimleri ön plana çıktı. Karşıyaka grubunda haftayı liderliğe yükselen 10 puanlı Gemlik Sümerbey Spor'un 8 puan gerisinde, galibiyetsiz 15'inci sırada geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz başkan dediğini yaptı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı
Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi